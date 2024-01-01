Кожен п'ятий новий автомобіль в Україні купується в кредит

З початку 2025 року українці взяли кредити на нові автомобілі в ПриватБанку на суму 2 мільярди гривень. Загалом кожен п'ятий новий автомобіль, придбаний в Україні, зараз фінансується коштом кредиту. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

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Як стверджує Дмитро Мусієнко, член правління банку з питань роздрібного ринку, за перші п'ять місяців 2025 року кредити на нові автомобілі отримали 2 300 клієнтів банку.

Наразі кожна п`ята автівка з придбаних в Україні вже профінансована шляхом кредиту, а частка ПриватБанку на ринку автокредитування нових авто з початку 2025 року склала 44%.

Де найбільше купують нових автівок у кредит:

Київ – 45%

Дніпро – 9%

Львів – 6%

Одеса – 5%

Харків – 5%

Хто частіше купує автівки в кредит

За даними статистики ПриватБанку, найчастіше нові автівки в кредит купують чоловіки - їхня частка становить 58% в портфелі автокредитів банку. Майже половина - 43% українців, які купують автівки в кредит ПриватБанку - клієнти віком від 36 до 45 років.

Клієнти старше 46 років складають частку в 34% портфелю автокредитів, а молодь від 21 до 35 років - 23% відповідно. Найчастіше клієнти беруть авто в кредит на 5 років, ця динаміка зберігається з попередніх періодів.

Тренди 2025 року та популярні бренди

А трендом 2025 року залишаться збільшення попиту на електричні автівки та гібриди, частка яких серед придбаних авто в кредит у порівнянні з 2024 зросла до 16% та 18% відповідно.

Серед найпопулярніших в Україні автомобільних брендів найчастіше купують в кредит від ПриватБанку автівки марок Toyota, Hyundai, Skoda, Peugeot, Mazda, на які діють спеціальні умови кредитування.

Нагадаємо, що у квітні 2025 року український авторинок продовжив демонструвати помірну активність, зберігаючи регіональні відмінності у динаміці продажів. Найбільше угод із вживаними легковими автомобілями традиційно було укладено в столиці та центральних регіонах, тоді як на сході та півдні — попит залишався низьким через близькість до зони бойових дій.