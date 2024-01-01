Каждый пятый новый автомобиль в Украине покупается в кредит

С начала 2025 года украинцы взяли кредиты на новые автомобили в ПриватБанке на сумму 2 миллиарда гривен. В общем каждый пятый новый автомобиль, приобретенный в Украине, сейчас финансируется за счет кредита. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Читайте также: В Украине разрешили списание кредитов на автомобили, уничтоженных во время боевых действий

Как утверждает Дмитрий Мусиенко, член правления банка по вопросам розничного рынка, за первые пять месяцев 2025 года кредиты на новые автомобили получили 2 300 клиентов банка.

Сейчас каждая пятая машина из приобретенных в Украине уже профинансирована путем кредита, а доля ПриватБанка на рынке автокредитования новых авто с начала 2025 года составила 44%.

Где больше всего покупают новых автомобилей в кредит:

Киев – 45%

Днепр – 9%

Львов – 6%

Одесса – 5%

Харьков – 5%

Кто чаще покупает автомобили в кредит

По данным статистики ПриватБанка, чаще всего новые автомобили в кредит покупают мужчины - их доля составляет 58% в портфеле автокредитов банка. Почти половина - 43% украинцев, которые покупают автомобили в кредит ПриватБанка - клиенты в возрасте от 36 до 45 лет.

Клиенты старше 46 лет составляют долю в 34% портфеля автокредитов, а молодежь от 21 до 35 лет - 23% соответственно. Чаще всего клиенты берут авто в кредит на 5 лет, эта динамика сохраняется с предыдущих периодов.

Тренды 2025 года и популярные бренды

А трендом 2025 года останутся увеличение спроса на электрические машины и гибриды, доля которых среди приобретенных авто в кредит по сравнению с 2024 выросла до 16% и 18% соответственно.

Среди самых популярных в Украине автомобильных брендов чаще всего покупают в кредит от ПриватБанка автомобили марок Toyota, Hyundai, Skoda, Peugeot, Mazda, на которые действуют специальные условия кредитования.

Напомним, что в апреле 2025 года украинский авторынок продолжил демонстрировать умеренную активность, сохраняя региональные различия в динамике продаж. Больше всего сделок с подержанными легковыми автомобилями традиционно было заключено в столице и центральных регионах, тогда как на востоке и юге - спрос оставался низким из-за близости к зоне боевых действий.