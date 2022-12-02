Верховная Рада в четверг приняла в целом законопроект №7441-1 о списании кредитов на жилье и авто, который был поврежден или разрушен во время боевых действий.

Об этом сообщил заместитель главы налогового комитета Совета Ярослав Железняк в Telegram.

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"За" проект закона проголосовали 265 народных депутатов. Документ предусматривает, в частности, приостановление выплат физических лиц-заемщиков по кредитам на движимое и недвижимое имущество:

оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий

повреждено или уничтожено в результате военных действий.

В случае наличия подтверждающих документов заемщики могут получить у кредитора приостановку платежей по кредиту.

Также предполагается списание кредита на жилье, если:

недвижимость была уничтожена в результате войны.

оно являлось единственным местом проживания семьи заемщика;

по состоянию на 23 февраля отсутствует просроченная задолженность по такому договору;

целью получения кредита согласно договору является приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества или приобретение такого транспортного средства.

В таком случае кредитор получает право на компенсацию гражданам Украины за имущество уничтоженное в результате боевых действий. Размер компенсации не может превышать основную сумму кредита заемщика.

Другие убытки, например неполученные проценты, являются упущенной выгодой и могут быть возмещены в соответствии с законодательством за счет государства-агрессора.

Что касается ссуд на автомобили, то аннулирование задолженности возможно:

если автомобиль был уничтожен из-за войны войны и на 23 февраля был единственным автомобилем в семье заемщика;

на 23 февраля 2022 года задолженность по такому договору не была просрочена более чем на 7 дней;

Заявки на списание кредитов можно подавать в период действия в Украине военного положения и 3 месяца после его прекращения.