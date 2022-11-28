Вже пройшло 278 днів від початку бойових дій, а механізм списання кредитів за знищені в їх результаті активи досі не визначений.

Сьогодні комітет ВРУ з питань податкової та фінансової політики підтримав у другому читанні законопроект №7441-1 щодо списання кредитів на житло та авто, яке було пошкоджено або зруйновано під час бойових дій. “За” проголосувало 24 народних обранці, один утримався.

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Законопроект змінився до другого читання. У поточній версії пропонується призупинення виплат по кредитах для фізосіб-позичальників кредитів на рухоме/нерухоме майно, яке через бойові дії:

опинилося на окупованій території або на території активних бойових дій

пошкоджене або знищене внаслідок воєнних дій,

По позиках на автомобілі анулювання заборгованості можливо для:

Знищених авто. Але станом на 23 лютого 2022 року має бути єдиним авто в сім’ї позичальника;

позичальника; Станом на 23 лютого 2022 року заборгованість за таким договором не була прострочена на більше ніж 7 днів;

Термін для подачі заявок – період дії в Україні воєнного стану + 3 місяці після дня його припинення. Під кожен кейс позичальники мають в той чи інший момент надати кредитору підтверджуючі документи.

Коли буде підтримана така ініціатива у сесійному залі, а згодом і схвалена президентом – питання відкрите. Враховуючи швидкість створення та прийняття законопроекту строки передбачити важко.