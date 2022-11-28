Уже прошло 278 дней после начала боевых действий, а механизм списания кредитов за уничтоженные в их результате активы до сих пор не определен.

Сегодня комитет ВРУ по вопросам налоговой и финансовой политики поддержал во втором чтении законопроект №7441-1 о списании кредитов на жилье и авто, который был поврежден или разрушен во время боевых действий. "За" проголосовало 24 народных избранника, один воздержался.

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Законопроект изменился ко второму чтению. В текущей версии предлагается приостановка выплат по кредитам для физлиц-заемщиков кредитов на движимое/недвижимое имущество через боевые действия:

оказалось на оккупированной территории или на территории активных боевых действий

повреждено или уничтожено в результате военных действий,

По ссудам на автомобили аннулирование задолженности возможно для:

Уничтоженные авто. Но по состоянию на 23 февраля 2022 года должно быть единственным автомобилем в семье заемщика;

заемщика; По состоянию на 23 февраля 2022 задолженность по такому договору не была просрочена на более чем 7 дней;

Срок подачи заявок – период действия в Украине военного положения + 3 месяца после дня его прекращения.

Под каждый кейс заемщики должны в тот или иной момент предоставить кредитору подтверждающие документы.

Когда будет поддержана такая инициатива в сессионном зале, а затем и одобрена президентом – вопрос открыт. Учитывая скорость создания и принятия законопроекта, сроки предусмотреть трудно.