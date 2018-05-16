І почала вона з себе.

Лейлані Мюнтер – професійна гонщиця. Американська красуня також працює фото-двійником актриси Кетрін Зета-Джонс. Мюнтер розпочала власну кампанію у підтримку жінок, які не хочуть народжувати дітей.

Явище, що у англомовних країнах відоме як чайлдфрі (child-free), полягає у відмові від народження та виховання дітей. Люди йдуть на це з різних причин. Лейлані Мюнтер, котру журнал Sports Illustrated назвав однією з десяти найгарніших гонщиць, закликає жінок не соромитись того, аби бути чайлдфрі і у такий спосіб вберегти планету від перенаселення.

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Сьогодні на Землі живе 7,6 мільярдів людей. За данними ООН, населення Землі щороку збільшується на 83 мільйони людей, що веде до 9,8 мільярдів у 2050 році.

“Я вирішила, що не мати дітей – найкраща можливість для мене зменшити вплив на планету”, – каже Мюнтер. “Якщо ви подивитесь на цифри, то стане зрозуміло, що Земля має вичерпні ресурси і людський рід не може безперервно зростати, лише споживаючи їх.

До заснованої Мюнтер фундації вже приєднались кілька британських знаменитостей: телеведучий Дейвід Аттенборо, актриса Сюзан Гемпшир та науковець Джейн Гудолл.

Фото: Фотографії Лейлані Мюнтер викликають безмежний жаль, що генофонд планети залишиться без таких чудових генів / cloudfront.net

На своєму сайті Population Matters Лейлані називає себе “хіповою веганкою” (vegan, hippy chick) та каже, що сьогодні жінки відчувають надмірний суспільний тиск, котрий змушує їх виходити заміж та заводити сім’ю.



Нещодавно японський юрист потрапив під вогонь соціальних мереж після того, як заявив, що жінка повинна народити щонайменше трьох дітей, інакше вона буде фінансовим тягарем для держави.



“Ми маємо змінити суспільну думку про те, що бути чайлдфрі – це ненормально”, – каже Мюнтер. За даними ООН у середньому жінки по всьому світу мають 2,5 дітей, та у африканських країнах, де народжуваність висока, на одну жінку припадає 4,7 дітей. Мюнтер наголошує, що освіта, підтримка держави та свобода сприяють тому, що жінки у розвинених країнах прагнуть мати менші родини.

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