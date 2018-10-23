За народною мудрістю, сани потрібно готувати влітку, а Кременчуцький автозавод вже готує новий тягач для далекої подорожі за головною ялинкою новорічних свят 2019.

Два роки поспіль українські вантажівки – сідельні тягачі КрАЗ-6446 та КрАЗ-64431, доставляли головний новорічний атрибут до Києва. Минулого року – за кошти ПрАТ “АвтоКрАЗ”, що зробило подарунок киянам та гостям столиці на новорічні свята, доставивши велетенське 93-річне дерево довжиною 28,5 м до Києва.

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Київському міському голові Кличку В.В. надіслано офіційного листа із пропозицією зробити доставку ялинки на новорічні свята вантажівкою КрАЗ за рахунок автозаводу. Пропозиція вигідна та цікава, до всього це заощадить міський бюджет задля інших, більш важливих для киян цілей. Можливо, що керманич Києва, оцінивши усі переваги і своєчасне виконання КрАЗом цієї почесної місії два попередніх роки, дозволить національному виробнику зробити такий подарунок місту та країні.

Усі тягачі КрАЗ, як з повним приводом, так і без нього, мають високі тягові можливості і їм звично виконувати подібну роботу. На “АвтоКрАЗі” запевняють: головну почесну і важливу місію КрАЗ – завод і вантажівка, виконають у повному обсязі.