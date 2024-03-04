Porsche відкликає велику партію 911 через загрозу безпеці дітей. У групі ризику 910 дводверок, випущених навесні та влітку минулого року.

Porsche відкликає велику партію 911 через загрозу безпеці дітей. Німецький автовиробник підтвердив: механізм задніх ременів безпеки може бути несправним, що критично під час використання дитячих крісел.

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На одному із заводів Porsche стався збій системи перевірки ременів безпеки, і тепер дилерам доведеться перевірити велику партію купе, кабріолетів та тарг, випущених у травні-липні 2023 року.

Автоматичне блокування ременів безпеки може відключатися раніше часу, що завадить правильному закріпленню дитячих утримуючих пристроїв. Якщо власник фіксує крісло штатним ременем, а не користується системою LATCH (аналог ISOFIX), ремінь безпеки може спрацювати некоректно, а дитина в теорії може отримати більше травм внаслідок аварії.

Американським дилерам Porsche доведеться перевірити 12 модифікацій «дев'ятсот одинадцятих»: проблема торкнулася всіх версій Carrera незалежно від типу кузова, а також Turbo, Turbo S, Edition 50 та Targa. Фахівцям доведеться перевірити задні ремені безпеки з обох боків та замінити механізм повністю, якщо блокування вийшло з ладу. Повідомлення про відкликання почнуть розсилати 19 квітня.

Рік тому схожу кампанію відгуку провела Ferrari. Тоді італійська марка виявила , що на суперкарах SF90 некоректно працюють аірбеги, причому дефект виявлявся тільки з дитячими пристроями розміру M. Дилерам довелося замінити крісла на 13 купе і спайдерах.