Porsche отзывает крупную партию 911 из-за угрозы безопасности детей. В группе риска 910 двухдверок, выпущенных весной и летом прошлого года.

Porsche отзывает большую партию 911 из-за угрозы безопасности детей. Немецкий автопроизводитель подтвердил: механизм задних ремней безопасности может быть неисправен, что критично при использовании детских кресел.

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На одном из заводов Porsche произошел сбой системы проверки ремней безопасности, и теперь дилерам придется проверить большую партию купе, кабриолетов и тарг, выпущенных в мае-июле 2023 года.

Автоматическая блокировка ремней безопасности может отключаться раньше времени, что помешает правильному закреплению детских удерживающих устройств. Если владелец фиксирует кресло штатным ремнем, а не пользуется системой LATCH (аналог ISOFIX), ремень безопасности может сработать некорректно, а ребенок в теории может получить больше травм в результате аварии.

Американским дилерам Porsche придется проверить 12 модификаций "девятьсот одиннадцатых": проблема коснулась всех версий Carrera независимо от типа кузова, а также Turbo, Turbo S, Edition 50 и Targa. Специалистам придется проверить задние ремни безопасности с обеих сторон и заменить механизм полностью, если блокировка вышла из строя. Сообщение об отзыве начнут рассылать 19 апреля.

Год назад похожую кампанию отзыва провела Ferrari. Тогда итальянская марка обнаружила , что на суперкарах SF90 некорректно работают аирбеги, причем дефект проявлялся только с детскими устройствами размера M. Дилерам пришлось заменить кресла на 13 купе и спайдерах.