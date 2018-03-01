Офіційна прем'єра моделі відбудеться 26 березня. Зараз маємо змогу поглянути на новий шведсько-китайський кросовер "у сутінках".

Три тізерних зображення Lynk & Co 02 були оприлюднені до світового дебюту кроссовера, котрий відбудеться у Амстердамі 26 березня.

Модель з індексом “02” буде йде слідом за великим позашляховиком, котрий має позначення “01”. Важливо відмітити, що ці цифри означають не виробничу назву моделей чи порядок їх появи, а є власними назвами. Слідом за двома кросоверами компанія Lynk & Co обіцяє представити седан 03 і хетчбек 04.

Як і у випадку з 01, Lynk & Co 02 побудований на платформі Volvo CMA. Спершу модель буде оснащуватись 1,5-літровим турбонаддувним агрегатом з трьома циліндрами, що продукує 177 к.с. і 2-літровим турбо-мотором на 190 к.с. Згодом список комплектацій поповнять моделі з гібридною та електричною силовими установками.

Першим ринком для автомобілів цієї марки стане Китай. Європейські клієнти можуть розраховувати на замовлення 02 лише у 2019 році.



Фото: Lynk & Co 02

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