Не дарма ж цей клас машин називається SUV – Sport Utility Vehicle.

На автосалоні в Таїланді компанія Toyota представила кросовер C-HR x Adidas – спеціальну версію автмообіля, виконану у фірмовому стилі популярного бренду.

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Toyota C-HR x Adidas буде пропонуватись на ринку Таїланду. Кросовер отримав контрастне чорно-біле забарвлення, котре може бути виконано у двох варіантах: чорний кузов з білими вставками або навпаки. На задніх стійках кузова та п'ятої двері кросовера Toyota нанесені логотипи Adidas.

Фото: Toyota C-HR x Adidas / Indian Autos Blog

Adidas же в свою чергу випустить лімітовану колекцію одягу та взуття (1200 комплектів) з логотипами C-HR. У колекції будуть представлені кросівки Adidas Adizero Japan Boost, куртка Adidas Climalite та рюкзак на 30 літрів.

Нагадаємо, в Україні Toyota C-HR пропонується з бензиновими двигунами 1.2 та 2.0, а також гібридною силовою установкою. Вартість моделі на нашому ринку стартує з відмітки 707 тисяч гривень.

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