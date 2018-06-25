Поліція отримує доступ до бази даних митниці. Спираючись на ці дані, поліцейські зможуть штрафувати водіїв авто на іноземній реєстрації, а самі машини забирати на штрафмайданчик.

Генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко роз'яснив суть останніх нововведень Кабміну.

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Згідно з постановою КМУ №479 поліція отримує доступ до бази ГФС "Інспектор-2006". Це автоматична система митного оформлення, в якій є вся інформація про транспорт, який в'їхав в Україну в режимах "Тимчасове ввезення" на 1 рік або в режимі "Транзит" на 5/10 днів.

Згідно з постановою КМУ №1388 всі авто, завезені в Україну в режимі тимчасового ввезення терміном більше ніж на 90 днів, підлягають реєстрації в СЦ МВС і в разі їх не реєстрації в ці терміни вважаються "не зареєстрованими". Відповідно їх водіїв поліція зобов'язана штрафувати за статтею 121 КПАП ч. 6 та 7 (1 – й раз – штраф 170 грн., повторно – штраф 255 грн. і "примусове вилучення авто"). Все начебто просто, але тільки ця норма раніше не виконувалася.

Справа в тому, що без доступу до бази даних ГФС поліція не могла "на око" визначити, 1 день або 91 днів перебуває авто в Україні, в якому режимі воно завезено і чи порушилися терміни перебування цього авто в країні. А зупиняти безпідставно і пропонувати показати митні документи, на підставі яких ввезли авто, поліція права не має.

Тепер поліція отримує з бази "Інспектор-2006" дані про всі авто, які знаходяться в країні понад 90 днів та не зареєстровані у зазначені терміни. Співробітники поліції мають повне право вводити ці дані в систему "Рубіж", яка зчитує номер проїжджаючого авто і повідомляє про його перебування у базі розшуку незареєстрованих авто.

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В такому разі у поліції є законні підстави зупинити це авто і, не вимагаючи пред'явлення митних документів, штрафувати за пересування на незареєстрованому в установленому порядку автомобілі. Це буде правомірно, у випадку, якщо авто на тимчасове ввезення не зареєстровано протягом 90 днів, а ввезене в режимі транзиту протягом 10 днів. Штраф накладається відповідно до статті 121 КПАП.