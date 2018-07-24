Конфісковані на кордоні машини з еврономерами передають військовим в зону бойових дій на Донбасі.

Таких автомобілів передано на потреби армії вже близько тисячі штук. За словами гендиректора державної електронного майданчика СЕТАМ Віктора Вишнева, конфісковані машини насамперед надходять на майданчик СЕТАМ для продажу.

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Якщо після трьох сесій торгів машину продати не вдалося, а майно було стягнуто в рахунок держави, то авто передається комісії для безоплатної передачі.

У всіх областях країни існують комісії у складі представників фіскальної та виконавчої служб. Передача активу можлива установам, які мають право за законодавством, тому машини можуть отримати соціальні та медичні установи, військові частини, установи пенітенціарної системи, благодійні фонди, дитячі будинки, держоргани, зазначив Вишнів.

При цьому комісії віддають пріоритет військовим, у яких постійна нестача транспортних засобів. В зону бойових дій беруть автомобілі в будь-якому стані, а потім ремонтують їх самостійно, пояснив Вишнів.