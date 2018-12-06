Активісти руху "Зупини Лося" провели рейд на вул. Лобановського в Києві щодо проїзду на смузі громадського транспорту.

Під час рейду по смузі громадського транспорту на вул. Лобановського активісти руху "Зупини Лося" клеїли наклейки "Обережно! Лось на дорозі" на автомобілі, які рухаються по цій смузі. Щоб не отримати таку наліпку, деякі навіть продовжували рухатись на червоне світло.

А про те, що активістів обзивали під час наклейки стікерів, й говорити не варто. Загалом за час рейду їх наклеїли понад три десятки.

До речі, штраф за їзду на смузі громадського транспорту становить 510 грн. Тож якщо б на цьому місці встановили камеру авто фіксації порушень ПДР, вона б "назбирала" штрафів на десятки тисяч гривень за день.

Нагадаємо, що минулого разу активісти чергували біля зупинки громадського транспорту.