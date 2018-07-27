Вода розкидала автомобілі на стоянці так, ніби тут пройшовся голлівудський велетень.

Передмістя столиці Греції Маруссі після страшних пожеж накрило ще й повінню. На одній зі стоянок в низині автомобілі плавали та застигли у різноманітних позах після відходу води. Багато з них повністю затоплені, пошкоджені від зіткнень одна з одним чи з огорожею.

Як тільки вода зійшла, рятувальники одразу поїхали на місце пригоди, щоб виявити людей. На момент написання матеріалу відомостей про постраждалих не було. Однак кілька десятків автомобілів пошкоджено та затоплено без можливості відновлення.

Нагадаємо, у Києві від води обвалився міст.