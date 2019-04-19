Обмеження руху транспорту відбудеться у зв'язку з дебатами кандидатів у президенти.

Національна поліція повідомила, що 19 квітня 2019 року у зв'язку з дебатами кандидатів у президенти на Олімпійському стадіоні буде обмежено рух транспорту на прилеглих вулицях з 10 ранку до 22 вечора.

Список вулиць, на яких обмежено рух:

  • Велика Васильківська – від вулиці Ділової до вулиці Саксаганського;
  • Ділова – від вулиці Великої Васильківської до вулиці Василя Тютюнника;
  • Василя Тютюнника – від вулиці Івана Федорова до вулиці Ділової;
  • Фізкультури – від вулиці Антоновича до НСК "Олімпійський";
  • Жилянська – від вулиці Антоновича до вулиці Шота Руставелі;
  • Шота Руставелі – від вулиці Жилянської до вулиці Саксаганського;
  • Саксаганського – від вулиці Еспланадної до вулиці Великої Васильківської;
  • Еспланадна – від вулиці Басейної до вулиці Саксаганського;
  • Рогнідинська – від вулиці Шота Руставелі до Еспланадної.

Також буде змінено режим роботи громадського трансопрту, в тому числі прилеглих станцій метро.

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