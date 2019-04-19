Ограничение движения транспорта состоится в связи с дебатами кандидатов в президенты.

Национальная полиция сообщила, что 19 апреля 2019 года в связи с дебатами кандидатов в президенты на Олимпийском стадионе будет ограничено движение транспорта на прилегающих улицах с 10 утра до 22 вечера.

Список улиц, на которых ограничено движение:

Большая Васильковская – от улицы Деловой до улицы Саксаганского;

Деловая – от улицы Большой Васильковской до улицы Василия Тютюнника;

Василия Тютюнника – от улицы Ивана Федорова до улицы Деловой;

Физкультуры – от улицы Антоновича к НСК "Олимпийский";

Жилянская – от улицы Антоновича до улицы Шота Руставели;

Шота Руставели – от улицы Жилянской до улицы Саксаганского;

Саксаганского – от улицы Эспланадной до улицы Большой Васильковской;

Эспланадная – от улицы Бассейной до улицы Саксаганского;

Рогнединская – от улицы Шота Руставели до Эспланадной.

Также будет изменен режим работы общественного транспорта, в том числе прилегающих станций метро.

Напомним, что киевские водители создают пробки на тротуарах.