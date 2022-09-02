Як і у більшості найзабрудненіших міст причина поганої якості повітря у столиці України не має жодного відношення до автомобільного транспорту.

У Києві спостерігається сильне задимлення повітря. Це задимлення спричинено пожежею у Київській області, а саме: у с. Соснівка Вишгородського району триває ліквідація 1 осередку торф’яної пожежі. Про це повідомляє ДСНС України.

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В результаті цих подій Київ опинився на третьому місці серед міст з найзабрудненішим повітрям у світі.

На першому місці – Сантьяго (Чилі), на другому – Дубай (ОАЕ), третьому – Київ, повідомляє сервіс IQ-Air.