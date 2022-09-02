Как и в большинстве самых загрязненных городов, причина плохого качества воздуха в столице Украины не имеет никакого отношения к автомобильному транспорту.

В Киеве наблюдается сильное задымление воздуха. Это задымление вызвано пожаром в Киевской области, а именно: в с. Сосновка Вышгородского района продолжается ликвидация очага торфяного пожара. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Читайте также: Рециркуляция воздуха в салоне авто: для чего нужен режим, когда включать и выключать

В результате этих событий Киев оказался на третьем месте среди городов с самым загрязненным воздухом в мире.