Как и в большинстве самых загрязненных городов, причина плохого качества воздуха в столице Украины не имеет никакого отношения к автомобильному транспорту.
В Киеве наблюдается сильное задымление воздуха. Это задымление вызвано пожаром в Киевской области, а именно: в с. Сосновка Вышгородского района продолжается ликвидация очага торфяного пожара. Об этом сообщает ГСЧС Украины.
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В результате этих событий Киев оказался на третьем месте среди городов с самым загрязненным воздухом в мире.
На первом месте – Сантьяго (Чили), на втором – Дубай (ОАЭ), на третьем – Киев, сообщает сервис IQ-Air.