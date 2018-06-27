Багато киян та жителів інших великих міст на вихідні 28 червня – 1 липня збираються до моря, в Одеську область. Як та коли краще проїхати в сторону Одеси?

З Києва до Одеси веде дорога Е-95, яку періодично латають та перестилають. Загалом від Києва до Білої Церкви дорога в хорошому стані, а до Умані є ділянки, залатані після зими. На них їхати можна, але некомфортно. Далі до Одеси дороги трохи краща.

На виїзді з Києва є кілька ділянок, де транспорт з чотирьох полос направляють у дві, утворюючи двосторонній рух по одній смузі в кожному напрямку. Зокрема, поточний ремонт ведеться одразу при виїзді з Києва (там рух окремими смугами, але є звуження дороги шляхом обмеження проїзду лівої смуги), а також в районі села Здорівка перед Васильковим (тут якраз створено двохсторонній рух на одній смузі).

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Ще один ремонт дороги ведеться перед Одесою – на ділянці 402-409 км (село Знам’янка).

В Одеській області ремонт доріг ведеться в сторону Ізмаїлу, а також Вознесенська.

Для тих, то їде з Дніпра, варто звернути увагу на ремонт перед Кривим Рогом та після нього (реконструкція запланована).

При плануванні поїздки сторону моря врахуйте затори через скупчення бажаючих виїхати з великих міст. Зокрема в середу ввечері 27 червня та до обіду в четвер 28 червня виїзд зі столиці може буде досить важким через велику кількість транспорту. Так само важко і повільно рухатиметься потік машин в протилежному напрямку в неділю 1 липня.

Також завантажені будуть одеські вулиці та кільцева дороги цього міста на морі. Врахуйте це при плануванні подорожей.

Нагадаємо, що на сайті "Авто24” доступна карта стану українських доріг 2018.