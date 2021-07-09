Київські митники затримали суперкар Lamborghini Aventador який коштує 600 тисяч євро.

Київськими митниками спільно з Нацполіцією України викрито незаконне перебування на митній території Україні автомобіля Lamborghini Aventador.

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Під час перевірки електронної митної бази даних Київською митницею встановлено, що даний транспортний засіб ввезений на територію України через одну з митниць на українсько-польському кордоні громадянином Ізраїлю в режимі тимчасового ввезення терміном до одного року ще в лютому 2020 року.

Згідно із наявною інформацією, автомобіль по закінченню строку вивезений за межі України не був, та з заявою щодо продовження терміну тимчасового ввезення спорткару його власник до митниці не звертався.

Таким чином, Lamborghini Aventador став предметом порушення митних правил, оскільки громадянин, який його завіз на територію України, порушив українське митне законодавство.

Замість ввезти дороге авто законно і з гідністю сплатити при цьому всі передбачені митні платежі, або ж вчасно вивезти його за межі митної території України, з Lamborghini зробили справжнього нелегала.

За виявленим фактом Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ч.6 ст 481 Митного кодексу України, автомобіль тимчасово вилучено, а матеріали справи митниця скерувала до суду. Днями по цій справі судом винесено рішення, відповідно до якого на громадянина Ізраїлю накладено штраф у розмірі 170 тис грн.