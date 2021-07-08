"Ультімае" латиною означає "останній" і цей "Авентадор" отримав усе краще, що було у "Ламборґіні", а перш за все – найпотужніший негібридний мотор в історії бренду.

“Потрібен час, щоб стати чимось на всі часи”, – говорить Lamborghini у заголовку до епілогу історії моделі Aventador. Цей суперкар у багатьох аспектах став кращим у своєму роді, але він є останнім.

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Увесь концерн Volkswagen, усі підконтрольні йому бренди, йдуть шляхом електрифікації і марка Lamborghini не стала винятком. Aventador LP 780-4 Ultimae буде останнім автомобілем Lamborghini без електричного приводу. Модель буде доступна в кузовах купе та родстер.

Фінальна версія суперкара з V12 від італійського бренду прибула, більш ніж через десять років після того, як оригінальний LP700-4 був представлений на Женевському автосалоні в лютому 2011 року. Середньомоторний “буйний бик” за ці роки набрав багато м’язів, і цей останній є найпотужнішим Aventador, якщо виключити його похідну – електрифікований Sian.

Типова для Lamborghini кодова назва LP 780-4 розкриває, що 6,5-літровий атмосферний V12 у його моторному відсіку продукує 780 метричних кінських сил (769 к.с.). Агрегат досягає максимальної потужності при 8500 об\хв. Це трохи потужніше, ніж Aventador SVJ, при тому, що крутний момент у них однаковий: 720 Нм при 6750 об/хв. Четвірка в позначенні говорить про повний привід.

Ultimae важить лише 1550 кг, що робить його на 25 кіло легшим, ніж Aventador S, роблячи його співвідношення потужності до ваги, таким, як у SVJ.

Ultimae в кузові купе досягає 100 км/год за 2,8 секунди та 200 км/год за 8,7 секунди з місця, розвиваючи максимальну швидкість у 355 км/год. Родстер буде трохи повільнішим через його важчий кузов зі складаним дахом, але, швидше за все помітити це у реальному житті буде майже неможливо.

Доступно не менше 18 стандартних кольорів, а також понад 300 відтінків за допомогою програми персоналізації компанії Ad Personam. Lamborghini продаватиме Ultimae з 20- і 21-дюймовими кованими колесами різної обробки, в комплекті з шинами Pirelli P Zero Corsa та гальмівними супортами у різних кольорах. Всередині він буде таким же замшевим, як і Aventador S. У кожному буде табличка із номером від 001 до 250 або 350, оскільки Lamborghini випустить лише 350 купе і 250 родстерів серії Ultimae.

Італійський виробник суперкарів оголосив про плани гібридизувати всі машини до 2024 року та випустити електромобіль у другій половині десятиліття. Наступними у черзі на гібридизацію стоять позашляховик Urus, а також моделі, які замінять Huracan та Aventador.

Фото: Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae / Lamborghini