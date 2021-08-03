Київські чиновники знову готуються обмежити рух громадського транспорту. Пересуватись у ньому дозволять тільки певним категоріям громадян, яким обіцяють виділити спецперепустки.

Зараза в КГГА працюють над електронною формою подачі заявок для отримання спецперепусток у громадський транспорт на випадок локдауну. Новий порядок отримання перепусток обіцяють оприлюднити наступного тижня.

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Про це повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба. Він нагадав, що цього разу місто, врахувавши попередній досвід, розробляє алгоритм впровадження електронних перепусток для підприємств критичної інфраструктури.

"Місто вже зараз планує, як працюватиме громадський транспорт, якщо в столиці відбудеться стрімке поширення захворювання на коронавірус і карантинні заходи будуть посилені. Необхідно, аби всі підприємства, що мають працювати безперебійно попри карантин, змогли спокійно підготуватися. А місто має забезпечити простий і чіткий алгоритм отримання спецперепусток. Починаючи з 10 серпня, коли на сайті КМДА буде оприлюднена форма подачі заявки, підприємства критичної інфраструктури зможуть залишити заявку на отримання спецперепусток для своїх працівників", – розповів Олексій Кулеба.

У формі, яку опублікують на Офіційному порталі Києва, буде також описаний подальший покроковий алгоритм дій. Додатково серед підприємств та організацій критичної інфраструктури проведуть роз’яснювальну роботу щодо отримання спецперепусток.