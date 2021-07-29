В Києві можуть ввести чергові обмеження для громадського транспорту. Це спровокує значне погіршення і без того напруженої ситуації на столичних дорогах.

Київські чиновники знову розробляють алгоритм впровадження електронних перепусток для проїзду в транспорті на випадок запровадження локдауну.

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Врахувавши попередній досвід, вони вирішили, що у разі запровадження у столиці суворого локдауну для перевезення громадським транспортом працівників критичної інфраструктури будуть запроваджені електронні перепустки.

Наразі підрозділи КМДА розробляють алгоритм запровадження цієї процедури. Як тільки робота над алгоритмом буде завершена, його опублікують на офіційному порталі КМДА.

Інструкції та роз’яснення щодо оформлення електронних перепусток обіцяють оприлюднити на офіційному сайті КМДА.