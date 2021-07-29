В Киеве могут ввести очередные ограничения для общественного транспорта. Это спровоцирует значительное ухудшение и без того напряженной ситуации на столичных дорогах.

Киевские чиновники снова разрабатывают алгоритм внедрения электронных пропусков для проезда в транспорте на случай введения локдауна.

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Учитывая предыдущий опыт, они решили, что в случае введения в столице строгого локдауна, для перевозки общественным транспортом работников критической инфраструктуры будут введены электронные пропуска.

Сейчас подразделения КГГА разрабатывают алгоритм внедрения этой процедуры. Как только работа над алгоритмом будет завершена, его опубликуют на официальном портале КГГА.

Инструкции и разъяснения по оформлению электронных пропусков обещают обнародовать на официальном сайте КГГА.