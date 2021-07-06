Большинство представленных в Европе автомобильных брендов сообщили о значительном увеличении продаж в мае, что позволило европейскому рынку в целом взлететь более чем на 70%.

Несколько десятков брендов, среди которых Smart, Seat, Tesla, MG, Hyundai, Kia, Lamborghini, Honda, Mini, BMW, Land Rover, Lexus и Audi, сообщили о трехзначном увеличении процента продаж по сравнению с результатами годичной давности.

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По сообщению аналитического бюро JATO Dynamics, значительный прирост произошел по сравнению с катастрофическим спадом в мае 2020 года, когда из-за ограничений, вызванные паникой вокруг коронавируса, были закрыты дилерские центры и простаивали автозаводы, – причем не только в Европе.

Сильнее других бренды на европейских рынках "выстрелил" Smart: продажа сити-каров увеличился на 256 процентов. Конечно, после пересчета "по головам" результат уже не такой разительный: на самом деле в мае дилеры Smart продали только 3 398 автомобиля, – но и это немало, если сравнить с результатом годичной давности (955 машин в мае 2020г).

Неплохо справилась с задачей Tesla: продажи выросли на 219 процентов благодаря высокому спросу на новый Model 3 (8 824 автомобилей против 2 776). Aston Martin подскочил на 206% вследствие оживленных продаж кроссовера DBX (впрочем, это только 193 против 63 машин). Seat вырос на 168 процентов с помощью кроссоверов Arona и Tarraco (45 619 автомобилей против 17 046). Выкупленный китайцами MG благодаря полностью электрическому универсалу MG5 прибавил на 162 процента (500 продаж вместо 191), а Honda выросла на 130% за счет хэтчбека Jazz (6 485 автомобилей против 2 819 в мае 2020-го).

Впрочем, настоящие лидеры рынка "в индивидуальном зачете" показывают высокие результаты даже в одиночку, без помощи собратьев по бренду. Например, Volkswagen Golf стал в мае самы популярным автомобилем Европы с результатом в 23 190 автомобилей, проданных за месяц. Ближайшим преследователем "Гольфа" оказался Renault Clio, а замкнул тройку европейских лидеров мае Fiat 500.

Примечательно, что все легковушки в топ-20 по итогам мая увеличили продажи по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. А ближайшим к верхушке рейтинга автомобилем, продажи которого хоть немного упали, стал Ford Focus, который опустился на 50-ю строчку (6 777 проданных автомобилей, -12% по сравнению с маем 2020 года).

По сумме продаж в течение пяти месяцев 2021 "царем горы" тоже оказался Golf с результатом 99 255 автомобилей: он опередил предыдущего лидера по Европе – Peugeot 208, который, несмотря на существенный рост на 45%, все же отстал от "Гольфа" на 3670 недопроданных автомобилей.

В пятерку лидеров за пятимесячный период также вошли Toyota Yaris (92 559 проданных автомобилей, +66% по сравнению с 5 месяцами 2020-го), Peugeot 2008 (88 041 автомобиль, +143%) и Renault Clio (87 558 единиц, +7,2 процента). А Ford Focus, который по итогам 5 месяцев потерял 31% продаж в Европе (44 633 автомобиля), все же умудрился обогнать VW Passat (44 139 сделок) и занял 33 строчку рейтинга.