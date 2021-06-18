Рынки ЕС продолжают восстановление после коронокризиса, но к продажам 2019 года еще далеко.

Как сообщает Укравтопром, в мае 2021 года регистрации новых легковых автомобилей в Европейском союзе выросли на 53,4% по сравнению с прошлым годом и составили 891 665 единиц. Однако результат прошлого месяца по прежнему намного ниже 1,2 миллиона автомобилей, проданных в мае 2019 года.

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На национальных рынках наблюдался значительный прирост объемов, причем наибольший рост продемонстрировала Испания (+ 177,8%). Три других ключевых автомобильных рынка ЕС также показали хорошие результаты в мае: Франция + 46,4%, Италия + 43,0% и Германия + 37,2%.

Первое место среди стран по количеству регистраций новых легковых автомобилей занимает Германия – 230 635 авто. На втором месте Италия, где в мае было зарегистрировано 142 730 авто. Замыкает лидирующую тройку Франция, где было реализовано 141 040 новых легковых автомобилей.

Что касается европейских производителей, то первую строку традиционно занимает VW Group, которая в течение месяца реализовала на рынках ЕС 251078 авто, при этом рост составил 71,8% по сравнению с прошлогодним маем. На втором месте STELLANTIS с результатом 199 775 проданных автомобилей, что на 49,1% больше показателя годичной давности. И третий результат у Renault Group – 84 996 шт. (рост + 22,5%)

С января по май 2021 года спрос на новые автомобили в ЕС увеличился на 29,5% и достиг 4,3 миллиона зарегистрированных единиц. Резкое снижение в первых два месяца 2021 года было уравновешено повышением в марте, апреле и мае. Каждый из четырех основных рынков в этом году показал двузначный процентный рост: Италия (+ 62,8%), Франция (+ 50,1%), Испания (+ 40,0%) и Германия (+ 12,8%).