В апреле 2021 года регистрации новых легковых автомобилей в Евросоюзе составили 862 226 единиц, что на 218,6% больше апрельского результата 2020 года.

Такой рост объясняется низкой базой сравнения прошлого года из-за коронавирусных ограничений. Многие рынки в ЕС показали двузначный или даже трехзначный процентный прирост в апреле.

Наибольший рост зафиксирован в Италии (+3276,8%), за ней идет Испания (+1787,9%). Франция (+568,8%) и Германия (+90,0%) также показали существенный рост по сравнению с прошлым годом.

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Первое место среди стран по количеству регистраций новых легковых автомобилей традиционно занимает Германия – 229 650 авто. На втором месте – Италия, где в апреле было зарегистрировано 145 033 авто. Замыкает лидерскую тройку Франция, где было реализовано 140 426 новых легковых автомобилей.

Что касается европейских производителей, то первую строчку традиционно занимает VW Group, которая в течение месяца реализовала на рынках ЕС 232 188 авто, при этом рост составил +195% по сравнению с прошлогодним июнем. На втором месте – STELLANTIS с результатом 202 327 проданных автомобилей, что на 330% больше показателя годичной давности. И третий результат у RENAULT Group – 79 149 шт. (рост +184,5%).

С января по апрель 2021 года спрос на легковые автомобили в ЕС увеличился на 24,4%, достигнув в общей сложности 3,4 миллиона зарегистрированных единиц, причем последние два месяца обеспечили значительный рост. Что касается четырех крупнейших рынков, то ощутимее всего рост продемонстрировали Италия и Франция (плюс на 68,4% и 51,0% соответственно). В Испании (+18,8%) и Германии (+7,8%) также отмечены положительные результаты.