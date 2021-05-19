В квітні 2021 року реєстрації нових легкових автомобілів в Євросоюзі склали 862 226 одиниць, що на 218,6% більше квітневого результату 2020 року.

Таке зростання пояснюється низькою базою порівняння минулого року через коронавірусні обмеження. Багато ринків в ЄС показали двозначний або навіть тризначний процентний приріст у квітні.

Найбільше зростання зафіксовано в Італії (+3276,8%), за нею йде Іспанія (+1787,9%). Франція (+568,8%) і Німеччина (+90,0%) також показали суттєвий ріст в порівнянні з минулим роком.

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Перше місце серед країн за за кількістю реєстрацій нових легкових автомобілів традиційно посідає Німеччина – 229 650 авто. На другому місці – Італія, де у квітні було зареєстровано 145 033 авто. Замикає лідерську трійку Франція, де було реалізовано 140 426 нових легкових автомобілів.

Що стосується європейських виробників, то перший рядок традиційно посідає VW Group, яка протягом місяця реалізувала на ринках ЄС 232 188 авто, при цьому зростання склало +195% в порівнянні з торішнім червнем. На другому місці – STELLANTIS з результатом 202 327 проданих автомобілів, що на 330% більше за показник річної давності. І третій результат у RENAULT Group – 79 149 шт. (зростання +184,5%).

З січня по квітень 2021 року попит на легкові автомобілі в ЄС збільшився на 24,4%, досягнувши в цілому 3,4 мільйона зареєстрованих одиниць, причому останні два місяці забезпечили значний ріст. Що стосується чотирьох найбільших ринків, то найвідчутніше зростання продемонстрували Італія та Франція (плюс на 68,4% і 51,0% відповідно). В Іспанії (+18,8%) і Німеччині (+7,8%) також відзначені позитивні результати.