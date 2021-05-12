У квітні українці придбали і поставили на облік 699 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 6% більше, ніж у березні.

У квітні 2020 року через жорсткі загальнонаціональні карантинні обмеження було зареєстровано лише 38 електромобілів. Частка нових машин у реєстраціях BEV минулого місяця становила лише 9% (64 од).

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Основну масу зареєстрованих у квітні електромобілів склали легкові авто – 666 шт. (нових-62 шт., уживаних – 604 шт.).

Найпопулярнішим електрокаром вкотре став Nissan Leaf. Впродовж місяця українську реєстрацію отримали 198 авто цієї моделі. Другий результат продемонструвала Tesla Model 3, в її заліку 77 реєстрацій. У трійку бестселерів квітня потрапив Chevrolet Bolt. Цей електрокар вибрали 67 автомобілістів. Четвертим за популярністю став електромобіль Tesla Model S – 38 реєстрацій. Замикає ТОП-5 квітневого ринку електромобілів Audi E-Tron – 37 шт.

Із 33 комерційних електромобілів, що отримали в минулому місяці українські номери, 29 шт. були моделі Renault Kangoo Z.E. Всього за чотири місяці з початку року український автопарк поповнили 2,4 тис. од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 37% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Частка уживаної техніки в цій кількості склала 90 відсотків.