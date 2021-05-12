В апреле украинцы приобрели и поставили на учет 699 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 6% больше, чем в марте.

В апреле 2020 года из-за жестких общенациональных карантинных ограничений было зарегистрировано лишь 38 электромобилей. Доля новых машин в регистрациях BEV в прошлом месяце составила лишь 9% (64 ЕД).

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Основную массу зарегистрированных в апреле электромобилей составили легковые авто - 666 шт. (новых – 62 шт., подержанных – 604 шт.).

Самым популярным электрокаром в очередной раз стал Nissan Leaf. В течение месяца украинскую регистрацию получили 198 авто этой модели. Второй результат продемонстрировала Tesla Model 3, в ее зачете 77 регистраций. В тройку бестселлеров апреля попал Chevrolet Bolt. Этот электрокар выбрали 67 автомобилистов. Четвертым по популярности стал электромобиль Tesla Model S – 38 регистраций. Замыкает ТОП-5 апрельского рынка электромобилей Audi E – Tron-37 шт.

Из 33 коммерческих электромобилей, получивших в прошлом месяце украинские номера, 29 шт. были модели Renault Kangoo Z.E. Всего за четыре месяца с начала года украинский автопарк пополнили 2,4 тыс. ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 37% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля подержанной техники в этом количестве составила 90 процентов.