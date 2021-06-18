Ринки ЄС продовжують відновлення після коронокризи, але до обсягів продажу 2019 року ще далеко.

Як повідомляє Укравтопром, в травні 2021 року реєстрації нових легкових автомобілів в Європейському союзі виросли на 53,4% в порівнянні з минулим роком і склали 891 665 одиниць. Проте результат минулого місяця, як і раніше набагато нижче 1,2 мільйона автомобілів, проданих в травні 2019 року.

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На національних ринках спостерігався значний приріст обсягів, причому найбільше зростання продемонструвала Іспанія (+177,8%). Три інших ключових автомобільних ринки ЄС також показали хороші результати в травні: Франція +46,4%, Італія +43,0% і Німеччина +37,2%.

Перше місце серед країн за за кількістю реєстрацій нових легкових автомобілів посідає Німеччина – 230 635 авто. На другому місці Італія, де в травні було зареєстровано 142 730 авто. Замикає лідерську трійку Франція, де було реалізовано 141 040 нових легкових автомобілів.

Що стосується європейських виробників, то перший рядок традиційно посідає VW Group, яка протягом місяця реалізувала на ринках ЄС 251 078 авто, при цьому зростання склало 71,8% в порівнянні з торішнім травнем. На другому місці STELLANTIS з результатом 199 775 проданих автомобілів, що на 49,1% більше показника річної давності. І третій результат у Renault Group – 84 996 шт. (зростання + 22,5%)

З січня по травень 2021 року попит на нові автомобілі в ЄС збільшився на 29,5% і досяг 4,3 мільйона зареєстрованих одиниць. Різке зниження в перші два місяці 2021 року було урівноважене підвищенням в березні, квітні і травні. Кожен з чотирьох основних ринків в цьому році показав двозначне відсоткове зростання: Італія (+62,8%), Франція (+50,1%), Іспанія (+40,0%) і Німеччина (+12,8%).