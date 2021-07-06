Більшість представлених в Європі автомобільних брендів повідомила про значне збільшення продажів у травні, що дозволило європейському ринку в цілому злетіти більше ніж на 70%.

Кілька десятків брендів, серед яких Smart, Seat, Tesla, MG, Hyundai, Kia, Lamborghini, Honda, Mini, BMW, Land Rover, Lexus і Audi, повідомили про тризначне збільшення відсотка продажів у порівнянні з результатами річної давнини.

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За повідомленням аналітичного бюро JATO Dynamics, значний приріст відбувся у порівнянні з катастрофічним спадом у травні 2020 року, коли через обмеження, викликані панікою навколо коронавірусу, були закриті дилерські центри та простоювали автозаводи, - до того ж не тільки в Європі.

Сильніше за інші бренди на європейських ринках «вистрілив» Smart: продаж сіті-карів збільшився на 256 відсотків. Звісно, після перерахунку «по головах» результат вже не такий разючий: насправді у травні дилери Smart продали лише 3398 авто, - але і це чимало, якщо порівняти з результатом річної давнини (955 машин у травні 2020го).

Непогано впоралася із завданням Tesla: продажі виросли на 219 відсотків завдяки високому попиту на новий Model 3 (8824 авто проти 2776 рік тому). Aston Martin підскочив на 206% внаслідок жвавих продажів кросовера DBX (втім, це лише 193 проти 63 машин). Seat виріс на 168 відсотків за допомогою кросоверів Arona і Tarraco (45 619 авто проти 17 046). Викуплений китайцями MG завдяки повністю електричному універсалу MG5 додав на 162 відсотки (500 продажів замість 191), а Honda зросла на 130% коштом хетчбека Jazz (6485 автомобілів проти 2819 у травні 2020-го).

Втім, справжні лідери ринку «в індивідуальному заліку» показують високі результати навіть поодинці, без допомоги побратимів по бренду. Наприклад, Volkswagen Golf став у травні найпопулярнішим автомобілем Європи із результатом у 23 190 автомобілів, проданих за місяць. Найближчим переслідувачем «Гольфа» виявився Renault Clio, а замкнув трійку європейських лідерів травня Fiat 500.

Примітно, що всі легковики в топ-20 за підсумками травня збільшили продажі у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року. А найближчим до верхівки рейтингу авто, продажі якого хоч трохи впали, став Ford Focus, який опустився на 50-й рядок (6777 проданих авто, -12% в порівнянні з травнем 2020 го).

За сумою продажів протягом п'яти місяців 2021 року «царем гори» теж виявився Golf з результатом 99 255 автомобілів: він випередив попереднього лідера по Європі - Peugeot 208, який, попри істотне зростання на 45%, все ж відстав від «Гольфа» на 3670 недопроданих авто.

До п'ятірки лідерів за п'ятимісячний період також увійшли Toyota Yaris (92 559 проданих автомобілів, + 66% у порівнянні з 5 місяцями 2020-го), Peugeot 2008 (88 041 авто, + 143%) і Renault Clio (87 558 одиниць, +7,2 відсотка). А Ford Focus, який за підсумками 5 місяців втратив 31% продажів у Європі (44 633 авто), все ж примудрився обігнати VW Passat (44 139 угод) і зайняв 33 рядок рейтингу.