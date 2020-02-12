Вартість будівництва Шулявського мосту вже зросла втричі від початкової. Але, схоже, навіть при такій вартості міст можуть недобудувати.

Вся справа в тому, що для завершення будівництва потрібно знести цех машинобудівного заводу "Більшовик". Проте київська влада не бажає його викупити, посилаючись на надто високу ціну.

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Київська влада не викуповуватиме цех №5 "Першого київського машинобудівного заводу", заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Фонд державного майна України оцінив вартість цеху №5 "Першого київського машинобудівного заводу" у 700 млн грн.

"Викуп цеху має стати наступним кроком для продовження робіт з реконструкції Шулявського шляхопроводу. Тільки після його знесення можна буде будувати з’їзд та здійснити благоустрій території. Наразі місто в процесі переговорів, адже вартість, яку визначили за напіврозвалене приміщення, на мою думку, завищена. Таку оцінку можна пояснити лише як спробу таки доотримати прибуток від оренди майна. У вартість будівлі враховано суми, на які укладені на сьогоднішній день орендні договори з компаніями, що продають у приміщенні 5-го цеху "секонд-хенд", – підкреслив Микола Поворозник.

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За його словами, місто очікує на іншу оцінку вартості будівлі цеху, яку має провести експерт.

"Одразу після цього ми зможемо викупити майно, знести його та продовжити реконструкцію шляхопроводу. Ми плануємо "придбати" це майно за рахунок боргу перед містом АТ "Перший київський машинобудівний завод", який виник у результаті використання землі, яка є власністю міста, і наразі складає понад 214 млн грн", – підкреслив Микола Поворозник.

Він також нагадав, що у грудні 2019 року депутати Київради підтримали проєкт рішення про викуп нерухомого майна, яке перебуває у приватній власності, в зв’язку з реконструкцією транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги вулицею Вадима Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах у місті Києві.

"Наразі місто повністю готове до продовження робіт з реконструкції на Шулявському шляхопроводі. Після отримання експертної оцінки вартості будівлі цеху ми зможемо розпочати процедуру її викупу. Викупати ж цех за вартістю, в яку оцінив його Фонд держмайна, місто точно не буде, бо вона – нереальна", – наголосив Микола Поворозник.

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