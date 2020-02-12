Стоимость строительства Шулявского моста уже выросла в три раза от первоначальной. Но, похоже, даже при такой стоимости мост могут не достроить.

Все дело в том, что для завершения строительства нужно снести цех машиностроительного завода "Большевик". Однако киевская власть не желает его выкупить, ссылаясь на слишком высокую цену.

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Киевская власть не будет выкупать цех №5 "Первого киевского машиностроительного завода", заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Фонд государственного имущества Украины оценил стоимость цеха №5 "Первого киевского машиностроительного завода" в 700 млн грн.

"Выкуп цеха должен стать следующим шагом для продолжения работ по реконструкции Шулявского путепровода. Только после его сноса можно будет строить съезд и осуществить благоустройство территории. Сейчас город в процессе переговоров, ведь стоимость, которую определили относительно полуразвалившегося помещения, на мой взгляд, завышена. Такую оценку можно объяснить лишь как попытку все таки дополучить прибыль от аренды имущества. В стоимость здания учтено суммы, на которые заключены на сегодняшний день арендные договоры с компаниями, что продают в помещении 5-го цеха "секонд-хенд ", – подчеркнул Николай Поворозник.

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По его словам, город ожидает другую оценку стоимости здания цеха, которую должен провести эксперт.

"Сразу после этого мы сможем выкупить имущество, снести его и продолжить реконструкцию путепровода. Мы планируем "приобрести" это имущество в счет долга перед городом АО "Первый киевский машиностроительный завод", который возник в результате использования земли, которая является собственностью города, и сейчас составляет более 214 млн грн", – подчеркнул Николай Поворозник.

Он также напомнил, что в декабре 2019 года депутаты Киевсовета поддержали проект решения о выкупе недвижимого имущества, находящегося в частной собственности, в связи с реконструкцией транспортной развязки на пересечении проспекта Победы улицей Вадима Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах в Киеве.

"Сейчас город полностью готов к продолжению работ по реконструкции на Шулявском путепроводе. После получения экспертной оценки стоимости здания цеха мы сможем начать процедуру ее выкупа. Выкупать же цех по стоимости, в которую оценил его Фонд госимущества, город точно не будет, потому что она – нереальная", – подчеркнул Николай Поворозник.

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