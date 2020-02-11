Эвакуация неправильно припаркованных автомобилей оказалась очень доходным занятием для действующей киевской власти. Под этот проект даже привлекли ресурсы господина Бродского.

Советник мэра столицы Максим Бахматов рассказал в своем видеоблоге, что эвакуация автомобилей – очень хороший "бизнес", поэтому его надо оптимизировать. Во-первых, сделать больше мест, в которых можно будет оплатить "услуги" эвакуатора, а во-вторых – увеличить количество штрафплощадок.

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По словам советника Кличко, новая штрафплощадка должна появиться на улице Набережно-Луговой, 4, на территории Речпорта. Следует отметить, что несколько лет назад по этому адресу уже функционировала штрафплощадка.

"Нам удалось, к нам обратился владелец, Юрий Бродский, и показал нам площадку на Речпорте. Там будет примерно полторы тысячи авто. Вам будет удобно", – рассказывает советник Кличко. Основная идея Максима Бахматова – эвакуировать как можно большее количество автомобилей.

"Мы сможем быстро экологически и безопасно эвакуировать авто из центра", – говорит советник городского головы. По его прогнозам, за час каждый эвакуатор сможет перевозить по пять автомобилей.

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Напомним, что в случае эвакуации автомобиля, его освобождение занимает минимум полдня и обходиться примерно в 2 тысячи гривен. При этом автовладельцы редко обращаются в суд. По словам советника Кличко, с более шести тысяч случаев всего 10 автомобилистов решили судиться.