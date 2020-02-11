Евакуація неправильно припаркованих автомобілів виявилась дуже дохідним бізнесом для діючої київськи влади.

Радник мера столиці Максим Бахматов розповів в своєму відеоблозі, що евакуація автомобілів – дуже гарний "бізнес", тому його треба оптимізувати. По-перше, зробити більше місць, в яких можна буде оплатити "послуги" евакуатора, а по-друге – збільшити кількість штрафмайданчиків.

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За словами радника Кличка, новий штрафмайданчик має з’явитись на вулиці Набережно-Луговій 4, на території Річпорту. Слід зазначити, що кілька років тому за цією ж адресою вже функціонував штрафмайданчик.

"До нас звернувся власник, Юрій Бродський і показав нам ділянку поблизу Річпорту. Там розміститься приблизно півтори тисячі авто. Вам буде зручно", – розповідає радник Кличка. Основна ідея Максима Бахматова – евакуювати якомога більшу кількість автомобілів.

"Ми зможемо швидко, екологічно та безпечно евакуювати авто з центру", – каже радник міського голови. За його прогнозами, за годину кожен евакуатор зможе перевозити по п’ять автомобілів.

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Нагадаємо, що у разі евакуації автомобіля його визволення займає мінімум півдня і обходитися приблизно в 2 000 гривень. При цьому автовласники рідко звертаються до суду. За словами радника Кличка, з понад шести тисяч випадків усього 10 автомобілістів вирішили судитись.