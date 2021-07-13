Заступник голови КМДА Костянтин Усов приводить приклад європейських столиць і вважає що і в Києві варто запровадити обмеження швидкості 30 км/год.

Влада Брюселя запровадила спочатку експеримент в одному районі. В результаті кількість нещасних випадків на дорозі зменшилася там на 40%. Було вирішено розповсюдити нове правило на увесь Брюсель за виключенням кількох магістралей.

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З експерименту почав і Берлін. Влада міста пішла на це, щоб попередити транспортний колапс, знизити загазованість повітря та рівень шуму. Врешті зафіксували зменшення шкідливих викидів на 30%. Експеримент вирішили зробити нормою, тож сьогодні увесь Берлін їде зі швидкістю 30 км/год.

Найкращого результату вдалося досягти столиці Норвегії. Обмеження швидкості до 30 км\год там почали запроваджувати в 2015 році, і вже у 2019-му, згідно зі звітом Норвезької адміністрації громадських доріг, кількість жертв унаслідок ДТП в Осло зменшилося до одного випадку.

Світові урбаністи стверджують, що 30км/год – це найбільш прийнятна і водночас раціонально-безпечна швидкість. При зіткненні автомобіля, який їде на такій швидкості, з пішоходом або велосипедистом смертельні випадки складають близько 10%. Тобто у 90% випадків люди залишалися живими.