Заместитель председателя КГГА Константин Усов приводит пример европейских столиц и считает что и в Киеве стоит ввести ограничение скорости 30 км/час.

Власти Брюсселя ввели сначала эксперимент в одном районе. В результате количество несчастных случаев на дороге уменьшилось там на 40%. Было решено распространить новое правило на весь Брюссель за исключением нескольких магистралей.

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С эксперимента начал и Берлин. Власти города пошли на это, чтобы предотвратить транспортный коллапс, снизить загазованность воздуха и уровень шума. В итоге зафиксировали уменьшение вредных выбросов на 30%. Эксперимент решили сделать нормой, поэтому сегодня весь Берлин едет со скоростью 30 км/ч.

Наилучшего результата удалось достичь столице Норвегии. Ограничение скорости до 30 км\ч там начали вводить в 2015 году, и уже в 2019-м, согласно отчету Норвежской администрации общественных дорог, количество жертв в результате ДТП в Осло уменьшилось до одного случая.

Мировые урбанисты утверждают, что 30 км/ч – это наиболее приемлемая и одновременно рационально-безопасная скорость. При столкновении автомобиля, который едет на такой скорости, с пешеходом или велосипедистом смертельные случаи составляют около 10%. То есть в 90% случаев люди оставались живыми.