Санітарна обробка київських доріг продовжується у посиленому режимі

Санітарна обробка, миття та дезінфекція об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури, рухомого наземного громадського транспорту та спецтранспорту продовжується у посиленому режимі. Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Осипов.

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"Щодня 50 поливомийних машин задіяні до миття столичних вулиць і доріг. До 140 працівників проводять роботи з дезінфекції зупинок громадського транспорту, посадкових комплексів і підземних пішохідних переходів. У постійному режимі 4 тролейбусні, 4 автобусні та 3 трамвайні депо забезпечують дезінфекцію наземного громадського транспорту, задіяного для перевезення пасажирів в умовах діючих обмежувальних заходів", – зазначив Валентин Осипов.

Також обов’язкову дезінфекцію проходить і весь спецтранспорт комунальних підприємств дорожньо-транспортної галузі, зокрема, техніка, задіяна до ремонтних робіт, евакуатори тощо.

Для дезінфекції зупинок громадського транспорту, поручнів і сходів підземних пішохідних переходів використовують розчин хлоргексидину, який виробляє ПрАТ "АК "Киïвводоканал". У наземному громадському транспорті здебільшого використовують дезінфікуючий засіб хлоросан. Для миття вулиць і доріг – дорожні шампуні "Flordes Plus". Усі ці засоби є сертифікованими, повністю безпечними для навколишнього середовища та громадян. У той же час їхнє використання мінімізує ризик поширення інфекційних захворювань у столиці.

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