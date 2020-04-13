Санитарная обработка киевских дорог продолжается в усиленном режиме

Санитарная обработка, мытье и дезинфекция объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, подвижного наземного общественного транспорта и спецтранспорта продолжается в усиленном режиме. Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов.

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"Ежедневно 50 поливомоечных машин задействованы для мытья столичных улиц и дорог. До 140 работников проводят работы по дезинфекции остановок общественного транспорта, посадочных комплексов и подземных пешеходных переходов. В постоянном режиме 4 троллейбусные, 4 автобусные и 3 трамвайные депо обеспечивают дезинфекцию наземного общественного транспорта, задействованного для перевозки пассажиров в условиях действующих ограничительных мер", – отметил Валентин Осипов.

Также обязательную дезинфекцию проходит и весь спецтранспорт коммунальных предприятий дорожно-транспортной отрасли, в частности, техника, задействованная в ремонтных работах, эвакуаторы и др.

Для дезинфекции остановок общественного транспорта, перил и лестниц подземных пешеходных переходов используют раствор хлоргексидина, который производит ЧАО "АК "Киевводоканал". В наземном общественном транспорте в основном используют дезинфицирующее средство хлоросан. Для мытья улиц и дорог – дорожные шампуни "Flordes Plus". Все эти средства являются сертифицированными, полностью безопасными для окружающей среды и граждан. в то же время их использование минимизирует риск распространения инфекционных заболеваний в столице.

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