За первый квартал 2020 года в Украине незначительно увеличилось общее количество ДТП и существенно возросло количество аварий, в которых пострадали люди.

За первые три месяца в Украине произошло 36 182 ДТП. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года аварийность возросла на 2,76%.

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Количество ДТП с пострадавшими в период с 1 января по 31 марта 2020 года выросла до 5 325 случаев. Увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 18,97%

Самые распространенные причины ДТП с пострадавшими за период с 01.01.2020 по 31.03.2020:

Превышение безопасной скорости 1151
Нарушение правил маневрирования 669
Нарушение правил проезда перекрестков 341
Нарушение правил проезда пешеходных переходов 301
Несоблюдение дистанции 265
Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии 256
Выезд на полосу встречного движения 124
Переход в неустановленном месте 116
Невыполнение требований сигналов регулирования 68
Превышение установленной скорости 58
Неожиданный выход на проезжую часть 47
Нарушение правил обгона 39
Нарушение правил предоставления беспрепятственного проезда 35
Пешеход в нетрезвом состоянии 18
Нарушение правил проезда железнодорожных переездов 13
Переутомление, сон за рулем 11
Нарушение правил перевозки пассажиров 8
Пешеходы, невыполнения требований сигналов регулирования 7
Нарушение правил содержания автодорог и улиц 6
Управление неисправным транспортным средством 5
Нарушение правил пользования осветительными приборами 3
Нарушение правил перевозки грузов 2
Нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств 2
Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства 1
Нарушение техники безопасности пассажиром 1
Нарушение правил проезда остановок общественного транспорта 0
Нарушение правил буксировки 0
Нарушение требований ПДД погонщиком животных 0

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