За первый квартал 2020 года в Украине незначительно увеличилось общее количество ДТП и существенно возросло количество аварий, в которых пострадали люди.

За первые три месяца в Украине произошло 36 182 ДТП. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года аварийность возросла на 2,76%.

Читайте также: Сколько украинцев погибло в ДТП за время независимости

Количество ДТП с пострадавшими в период с 1 января по 31 марта 2020 года выросла до 5 325 случаев. Увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 18,97%

Самые распространенные причины ДТП с пострадавшими за период с 01.01.2020 по 31.03.2020:

Превышение безопасной скорости 1151 Нарушение правил маневрирования 669 Нарушение правил проезда перекрестков 341 Нарушение правил проезда пешеходных переходов 301 Несоблюдение дистанции 265 Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии 256 Выезд на полосу встречного движения 124 Переход в неустановленном месте 116 Невыполнение требований сигналов регулирования 68 Превышение установленной скорости 58 Неожиданный выход на проезжую часть 47 Нарушение правил обгона 39 Нарушение правил предоставления беспрепятственного проезда 35 Пешеход в нетрезвом состоянии 18 Нарушение правил проезда железнодорожных переездов 13 Переутомление, сон за рулем 11 Нарушение правил перевозки пассажиров 8 Пешеходы, невыполнения требований сигналов регулирования 7 Нарушение правил содержания автодорог и улиц 6 Управление неисправным транспортным средством 5 Нарушение правил пользования осветительными приборами 3 Нарушение правил перевозки грузов 2 Нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств 2 Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства 1 Нарушение техники безопасности пассажиром 1 Нарушение правил проезда остановок общественного транспорта 0 Нарушение правил буксировки 0 Нарушение требований ПДД погонщиком животных 0

Также интересно: Кто будет оплачивать штрафы, зафиксированные камерами фотофиксации, и как их избежать