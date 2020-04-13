За первый квартал 2020 года в Украине незначительно увеличилось общее количество ДТП и существенно возросло количество аварий, в которых пострадали люди.
За первые три месяца в Украине произошло 36 182 ДТП. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года аварийность возросла на 2,76%.
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Количество ДТП с пострадавшими в период с 1 января по 31 марта 2020 года выросла до 5 325 случаев. Увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 18,97%
Самые распространенные причины ДТП с пострадавшими за период с 01.01.2020 по 31.03.2020:
|Превышение безопасной скорости
|1151
|Нарушение правил маневрирования
|669
|Нарушение правил проезда перекрестков
|341
|Нарушение правил проезда пешеходных переходов
|301
|Несоблюдение дистанции
|265
|Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии
|256
|Выезд на полосу встречного движения
|124
|Переход в неустановленном месте
|116
|Невыполнение требований сигналов регулирования
|68
|Превышение установленной скорости
|58
|Неожиданный выход на проезжую часть
|47
|Нарушение правил обгона
|39
|Нарушение правил предоставления беспрепятственного проезда
|35
|Пешеход в нетрезвом состоянии
|18
|Нарушение правил проезда железнодорожных переездов
|13
|Переутомление, сон за рулем
|11
|Нарушение правил перевозки пассажиров
|8
|Пешеходы, невыполнения требований сигналов регулирования
|7
|Нарушение правил содержания автодорог и улиц
|6
|Управление неисправным транспортным средством
|5
|Нарушение правил пользования осветительными приборами
|3
|Нарушение правил перевозки грузов
|2
|Нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств
|2
|Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства
|1
|Нарушение техники безопасности пассажиром
|1
|Нарушение правил проезда остановок общественного транспорта
|0
|Нарушение правил буксировки
|0
|Нарушение требований ПДД погонщиком животных
|0
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