За перший квартал 2020 року в Україні трохи збільшилась загальна кількість ДТП та суттєво зросла кількість аварій, у яких постраждали люди.
За перші три місяці в Україні сталось 36 182 ДТП. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року аварійність зросла на 2,76%
Читайте також: Скільки українців загинуло в ДТП за час незалежності
Кількість ДТП з постраждалими у період з 1 січня по 31 березня 2020 року зросла до 5 325 випадків. Збільшення у порівнянні з аналогічним періодом минулого року склало 18,97%
Найпоширеніші причини ДТП з постраждалими за період з 01.01.2020 по 31.03.2020:
|Перевищення безпечної швидкості
|1151
|Порушення правил маневрування
|669
|Порушення правил проїзду перехресть
|341
|Порушення правил проїзду пішохідних переходів
|301
|Недодержання дистанції
|265
|Керування транспортним засобом у нетверезому стані
|256
|Виїзд на смугу зустрічного руху
|124
|Перехід у невстановленому місці
|116
|Невиконання вимог сигналів регулювання
|68
|Перевищення встановленої швидкості
|58
|Неочікуваний вихід на проїзну частину
|47
|Порушення правил обгону
|39
|Порушення правил надання безперешкодного проїзду
|35
|Пішохід у нетверезому стані
|18
|Порушення правил проїзду залізничних переїздів
|13
|Перевтома, сон за кермом
|11
|Порушення правил перевезення пасажирів
|8
|Пішоходи Невиконання вимог сигналів регулювання
|7
|Порушення правил утримання автодоріг та вулиць
|6
|Управління несправним транспортним засобом
|5
|Порушення правил користування освітлювальними приладами
|3
|Порушення правил перевезення вантажів
|2
|Порушення правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів
|2
|Порушення правил зупинки і стоянки транспортного засобу
|1
|Порушення техніки безпеки пасажиром
|1
|Порушення правил проїзду зупинок громадського транспорту
|0
|Порушення правил буксирування
|0
|Порушення вимог ПДР погоничем тварин
|0
Також цікаво: Хто буде оплачувати штрафи, зафіксовані камерами фотофіксації та як їх уникнути