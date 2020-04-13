За перший квартал 2020 року в Україні трохи збільшилась загальна кількість ДТП та суттєво зросла кількість аварій, у яких постраждали люди.

За перші три місяці в Україні сталось 36 182 ДТП. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року аварійність зросла на 2,76%

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Кількість ДТП з постраждалими у період з 1 січня по 31 березня 2020 року зросла до 5 325 випадків. Збільшення у порівнянні з аналогічним періодом минулого року склало 18,97%

Найпоширеніші причини ДТП з постраждалими за період з 01.01.2020 по 31.03.2020:

Перевищення безпечної швидкості 1151
Порушення правил маневрування 669
Порушення правил проїзду перехресть 341
Порушення правил проїзду пішохідних переходів 301
Недодержання дистанції 265
Керування транспортним засобом у нетверезому стані 256
Виїзд на смугу зустрічного руху 124
Перехід у невстановленому місці 116
Невиконання вимог сигналів регулювання 68
Перевищення встановленої швидкості 58
Неочікуваний вихід на проїзну частину 47
Порушення правил обгону 39
Порушення правил надання безперешкодного проїзду 35
Пішохід у нетверезому стані 18
Порушення правил проїзду залізничних переїздів 13
Перевтома, сон за кермом 11
Порушення правил перевезення пасажирів 8
Пішоходи Невиконання вимог сигналів регулювання 7
Порушення правил утримання автодоріг та вулиць 6
Управління несправним транспортним засобом 5
Порушення правил користування освітлювальними приладами 3
Порушення правил перевезення вантажів 2
Порушення правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів 2
Порушення правил зупинки і стоянки транспортного засобу 1
Порушення техніки безпеки пасажиром 1
Порушення правил проїзду зупинок громадського транспорту 0
Порушення правил буксирування 0
Порушення вимог ПДР погоничем тварин 0

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