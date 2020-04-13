За перший квартал 2020 року в Україні трохи збільшилась загальна кількість ДТП та суттєво зросла кількість аварій, у яких постраждали люди.

За перші три місяці в Україні сталось 36 182 ДТП. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року аварійність зросла на 2,76%

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Кількість ДТП з постраждалими у період з 1 січня по 31 березня 2020 року зросла до 5 325 випадків. Збільшення у порівнянні з аналогічним періодом минулого року склало 18,97%

Найпоширеніші причини ДТП з постраждалими за період з 01.01.2020 по 31.03.2020:

Перевищення безпечної швидкості 1151 Порушення правил маневрування 669 Порушення правил проїзду перехресть 341 Порушення правил проїзду пішохідних переходів 301 Недодержання дистанції 265 Керування транспортним засобом у нетверезому стані 256 Виїзд на смугу зустрічного руху 124 Перехід у невстановленому місці 116 Невиконання вимог сигналів регулювання 68 Перевищення встановленої швидкості 58 Неочікуваний вихід на проїзну частину 47 Порушення правил обгону 39 Порушення правил надання безперешкодного проїзду 35 Пішохід у нетверезому стані 18 Порушення правил проїзду залізничних переїздів 13 Перевтома, сон за кермом 11 Порушення правил перевезення пасажирів 8 Пішоходи Невиконання вимог сигналів регулювання 7 Порушення правил утримання автодоріг та вулиць 6 Управління несправним транспортним засобом 5 Порушення правил користування освітлювальними приладами 3 Порушення правил перевезення вантажів 2 Порушення правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів 2 Порушення правил зупинки і стоянки транспортного засобу 1 Порушення техніки безпеки пасажиром 1 Порушення правил проїзду зупинок громадського транспорту 0 Порушення правил буксирування 0 Порушення вимог ПДР погоничем тварин 0

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