Минулого тижня, у період з 11 по 3 листопада столичні інспектори з паркування винесли 357 постанов за порушення правил парковки. На спеціальні майданчики минулого тижня в Києві евакуювали 211 автомобілів.

Це рекордна кількість автомобілів, евакуйованих комунальниками за один тиждень з липня 2019 року. Про це повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури Київської міськдержадміністрації (КМДА), начальник Інспекції з паркування Дмитро Рахматуллін.

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За даними Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, на минулому тижні інспектори з паркування за порушення правил парковки в столиці винесли 357 постанов. Станом на 17 листопада загальна кількість постанов винесених інспекторами з паркування в Києві за весь час роботи (з 2 липня 2019 роки) досягло 4200 а загальна сума накладених інспекторами адміністративних стягнень у вигляді штрафу досягла 1 млн 614 тис 200 гривень.

При цьому, станом на 17 листопада 2019 року сплачено було лише 59% накладених стягнень на суму 942 тис 252 гривні, з яких з 50% знижкою сплачено штрафів на суму 205 тис 53 гривні. При цьому не оплачено залишається 43% від загальної суми штрафів за винесеним постановам.

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Згідно з наданими даними, минулого тижня було винесено найбільшу кількість постанов за порушення правил парковки в Києві за весь час роботи інспекції з паркування.

Також, за даними Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, минулого тижня в Києві на спеціальні майданчики було евакуйовано 211 автомобілів порушників ПДР. Це рекордний показник з липня 2019 року. При цьому 59 автомобілів були переміщені на спецмайданчика за допомогою евакуаторів КП "Київтранспарксервіс" і 152 автомобіля порушників перевезли евакуатори КП "Центр організації дорожнього руху".

Всього з початку роботи інспекції з паркування на спецмайданчика було евакуйовано вже 1514 автомобілів.

Варто відзначити, що найбільш поширеним видом порушення правил парковки залишається парковка автомобіля в місцях, де заборонена зупинка / стоянка транспортних засобів. За такий тип порушення інспектори з паркування за весь час роботи інспекції винесли вже 1506 постанов. Другим за "популярністю" серед водіїв видом порушення є парковка транспортних засобів на пішохідному переході - за таке порушення водії отримали 915 постанов. Трійку найпоширеніших видів порушень правил паркування замикає несплата водіями парковки. За цей вид порушення інспектори з паркування за весь час роботи винесли вже 412 постанов.

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