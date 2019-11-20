На прошлой неделе, в период с 11 по 3 ноября столичные инспекторы по парковке вынесли 357 постановлений за нарушение правил парковки. На специальные площадки на прошлой неделе в Киеве эвакуировали 211 автомобилей.

Это рекордное количество автомобилей, эвакуированных коммунальщиками за одну неделю с июля 2019 года. Об этом сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА), начальник Инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин.

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По данным Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, на прошлой неделе инспекторы по парковке за нарушение правил парковки в столице вынесли 357 постановлений. По состоянию на 17 ноября общее количество постановлений, вынесенных инспекторами парковки в Киеве за все время работы (с 2 июля 2019 года), достигло 4200, а общая сумма наложенных инспекторами административных взысканий в виде штрафа достигла 1 млн 614 тыс 200 гривен.

При этом, по состоянию на 17 ноября 2019 года уплачено было лишь 59% наложенных взысканий на сумму 942 тыс 252 гривны, из которых с 50% скидкой уплачено штрафов на сумму 205 тыс 53 гривны. При этом неоплаченными остаются 43% от общей суммы штрафов по вынесенным постановлениям.

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Согласно предоставленным данным, на прошлой неделе было вынесено наибольшее число постановлений за нарушение правил парковки в Киеве за все время работы инспекции по парковке.

Также, по данным Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, на прошлой неделе в Киеве на специальные площадки были эвакуированы 211 автомобилей нарушителей ПДД. Это рекордный показатель с июля 2019 года. При этом 59 автомобилей были перемещены на спецплощадки с помощью эвакуаторов КП "Киевтранспарксервис" и 152 автомобиля нарушителей перевезли эвакуаторы КП "Центр организации дорожного движения".

В целом с начала работы инспекции по парковке на спецплощадки были эвакуированы уже 1514 автомобилей.

Стоит отметить, что наиболее распространенным видом нарушения правил парковки остается парковка автомобиля в местах, где запрещена остановка/стоянка транспортных средств. За такой тип нарушения инспекторы по парковке за все время работы инспекции вынесли уже 1506 постановлений. Вторым по "популярности" среди водителей видом нарушения является парковка транспортных средств на пешеходном переходе – за подобное нарушение водители получили 915 постановлений. Тройку самых распространенных видов нарушений правил парковки замыкает неуплата водителями парковки. За этот вид нарушения инспекторы по парковке за все время работы вынесли уже 412 постановлений.

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