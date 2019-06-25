Водії, які поспішають в Київ з Борисполя, щоб зекономити кілька хвилин, виїжджають на тротуар. Які причини вони для цього озвучують?

Проспект Бажана в Києві – широчезна 4-смугова магістраль. В годину пік там тягнуться автомобілі. Але є водії, яким потрібно зекономити 5 хвилин, і вони задля цього виїжджають на тротуар. Причини у всіх різні – хтось замовив таксі, у когось хвора дитина, а хтось просто… не подумав головою.

Цього разу активісти "ЗупиниЛося" провели спільний рейд з рухом "СтопХам". Дивіться відео:

Нагадаємо, що інспектори з паркування попереджають водіїв про порушення правил дорожнього руху.