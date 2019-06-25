Водители, которые торопятся в Киев из Борисполя, чтобы сэкономить несколько минут, выезжают на тротуар. Какие причины они для этого озвучивают?

Проспект Бажана в Киеве – широчайшая 4-полосная магистраль. В час пик там тянутся автомобили. Но есть водители, которым нужно сэкономить 5 минут, и они для этого выезжают на тротуар. Причины у всех разные – кто-то заказал такси, у кого-то больной ребенок, а кто-то просто ... не подумал головой.

На этот раз активисты "ЗупиниЛося" провели совместный рейд с движением "СтопХам". Смотрите видео:

Напомним, что инспекторы по парковке предупреждают водителей о нарушении правил дорожного движения.