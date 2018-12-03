КНР спершу зменшить, а згодом і повністю скасує мита на імпортовані американські автомобілі. Про це 3 грудня повідомив президент США Дональд Трамп у Twitter.

«Китай погодився скоротити та зняти мита на автомобілі, що надходять до Китаю із США. Наразі мита становлять 40%", — йдеться у повідомленні.

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Як пише видання «Радіо Свобода», після саміту «Великої двадцятки» в Аргентині Дональд Трамп та голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін зустрілися за робочим обідом. Обидва лідери назвали зустріч «надзвичайно успішною».

Американський президент заявив, що США утримаються від подальшого підвищення тарифів на ввезення китайських товарів. Натомість Китай погодився закупити в Сполучених Штатів велику кількість різної продукції.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін на полях саміту «Великої двадцятки» проведуть зустріч, метою якої є обговорення можливостей припинити торгову війну між країнами.

Нагадаємо, торговельна війна між країнами почалася ще у травні, після того, як Дональд Трамп підписав указ, що надає Вашингтону право ввести мита на імпорт товарів з Китаю. У відповідь КНР запровадила підвищені мита на 128 товарів, виготовлених у США.