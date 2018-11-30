Китайський уряд змушує автовиробників "зливати" інформацію, отриману від під'єднаних до мережі автомобілів.

Виробники електрокарів у КНР за наказом президента країни Сі Цзиньпіна передають уряду інформацію про своїх клієнтів без їхнього відома.

Про це повідомляє Аutoblog з посиланням на Associated Press.

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Більше 200 автовиробників продають електричні транспортні засоби у Китаї, включаючи Tesla, Volkswagen, BMW, Daimler, Ford, General Motors, Nissan, Mitsubishi та NIO. Усі вони передають уряду країни персональні данні покупців за щонайменше 61 параметром. Відслідковується усе – маркшрути, адреси, час зарядки і номер банківської карти, номер телефону та електронна адреса тощо.

Автопроизводителі говорять, що вони просто дотримуються місцевих законів, прийнятих у 2016 році. Вони стосуються виключно автомобілів на альтернативних джерелах енергії. Китайські чиновники кажуть, що дані використовуються для аналітики для поліпшення громадської безпеки, сприяння промисловому розвитку та плануванню інфраструктури, а також запобігання шахрайству у програмах субсидій.

Однак критики заявляють, що зібрана інформація перевищує ці цілі і може використовуватися для підриву конкурентної позиції іноземних автовиробників або для нагляду. Під керівництвом Сі Цзиньпіна Китай розпочав війну з інакомисленням, застосовуючи різноманітну персональну інформацію та штучний інтелект, аби посилити поліцейський нагляд у країні і мати можливість швидко відреагувати та нейтралізувати потенційні загрози стабільності правлячої комуністичної партії.

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