Провінція Гуандун (Південний Китай) перша в Китаї почала експортувати старі автомобілі з пробігом за межі країни. За даними Міністерства торгівлі КНР, в першу партію увійшли 300 машин.

Нагадаємо, що Китай затвердив список 10 китайських регіонів, яким дозволено вивезення за кордон старих автомобілів. Відповідні ліцензії вже отримали, зокрема Пекін, Шанхай, Тяньцзінь і провінція Гуандун, пише агентство "ТАСС".

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Відправляти за кордон можна як машини китайських брендів, так і світових марок, але випущені вони повинні бути на території Піднебесної. Таке рішення продиктоване падінням попиту на нові автомобілі, який був зафіксований за підсумками 2018 року і триває 12 місяців поспіль.

Відзначимо, це перша негативна динаміка продажів в країні з 1990-х років. Влада КНР вирішила, що вивезення “беушек” за межі Китаю дозволить частково розвантажити внутрішній вторинний ринок. До речі, за підсумками минулого року в КНР було перепродано 13,82 млн машин з пробігом. Передбачається, що в результаті автомобілісти країни зможуть частіше міняти автомобілі, і це призведе до зростання попиту на нові машини.

За розрахунками Міністерства торгівлі Китаю, на частку експортованих автомобілів з пробігом з Китаю доведеться приблизно 10% від усього обсягу вторинного ринку (подібний показник зафіксований у багатьох розвинених країнах). На сьогоднішній день найбільшими країнами-експортерами старих машин є Японія (за підсумками 2017 роки було перепродано на інші ринки майже 1,3 млн автомобілів), США (близько 800 тис. Одиниць) і Південна Корея (приблизно 300 тис. Примірників).

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Відзначимо, що в Україну активно імпортуються б-у автомобілі з Європи і США. Новим трендом стали поставки авто з пробігом з Південної Кореї. Японські авто в Україні зараз не везуть, тому що це машини з правим кермом. Бути може, поставки китайських вживаних авто припадуть до смаку українцям? Адже цінник може бути дуже цікавим. Подивимося. Деякі оператори вже зацікавилися каналами постачання авто з Китаю.